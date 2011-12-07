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На республиканской трассе М-7 произошла авария: пострадал пассажир

Из-за столкновения легковушек на М-7 девушку с травмами доставили в больницу

На республиканской трассе М-7 произошла авария. Девушку с травмами доставили в больницу, передает ИА «Татар-информ». Авария произошла в Мензелинском районе РТ.

Как сообщили очевидцы происшествия, столкновение автомобилей Fiat и Renault случилось в Мензелинском районе РТ. Один водитель при развороте на трассе не пропустил второго. От удара оба автомобиля откинуло на обочину.

Известно, что в результате ДТП с многочисленными травмами госпитализировали пассажирку «Фиата». 

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