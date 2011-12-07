В Казани выгорела квартира в пятиэтажном доме

7 сентября на единый номер спасении 112 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме на улице Ибрагимова. Из квартиры, находящейся по соседству с очагом возгорания, доносились крики о помощи.

Прибывший пожарный расчет в первую очередь организовали эвакуацию людей. Горела квартира на третьем этаже. В это время в ней не было людей. Помощь нужна была пожилой женщине, проживающей в соседней квартире. Ее вывели газодымозащитники ПСЧ-48, надев на нее маску спасаемого.

В течение 20 минут пожар был потушен. Как оказалось, горела мебель на кухне. Другие жильцы смогли выйти на улицу самостоятельно, сообщает пресс-служба МЧС РТ.