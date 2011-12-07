В Альметьевске воспитатели частного детсада оставили малыша одного на улице

В Альметьевске в частном детсаду малыша оставили одного на улице. Видеозапись с камер видеонаблюдения опубликована в соцсетях.

Судя по кадрам, нянечка уводит с прогулки двоих детей. Через несколько секунд из беседки выходит еще один малыш, который какое-то время ходит по территории площадки, после чего его забирает воспитатель.

По словам заведующей детским садом, малышам по полтора года. С площадки их уводят за руки.

«Он отстал от группы, сел в беседку на скамеечку. <…> Его увидела воспитатель со второго этажа, спустилась, взяла за руку и забрала. Собак у нас на территории нет, угроз жизни нет, даже горки без углов. Ребенок не переохладился и не пострадал», — рассказала заведующая.

Родители мальчика обратились к заведующей с претензиями. Она предложила им обратиться в прокуратуру.

Прокурору Альметьевска поручили проверить детский сад.

«Разумеется, родители боятся за своих детей. Мы сами за них боимся каждый день, каждую минуту. Такой случай у нас впервые, и если прокуратура решит, что мы виноваты, то понесем наказание», — отметила заведующая.