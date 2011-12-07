В Казани пенсионерка погибла под колесами «Хендэ»

В Казани под колесами «Хендэ» погибла пенсионерка, переходившая дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Казани.

Трагедия произошла около ТЦ «Олимп» на улице Рихарда Зорге. По предварительным данным, 26-летний водитель не выбрал безопасную скорость и сбил 73-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте, несмотря на наличие подземного и наземного переходов в зоне видимости.

От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.