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В Казани за минувшие выходные на дорогах пострадали три человека

Было зарегистрировано 291 ДТП.

За прошедшие выходные, 6 и 7 февраля, в Казани было зарегистрировано 291 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими. Травмы получили три человека, в том числе ребенок.

Так, 6 февраля, около полудня, 36-летний водитель на автомобиле «Киа Рио» напротив дома №47 по ул. Центральная не уступил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и сбил 10-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по «зебре».

Как сообщает Госавтоинспекция Казани, в результате происшествия девочка получила ушиб мягких тканей правой ягодичной области и правого бедра.

КВ
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