ГИБДД Татарстана предупреждает об опасности управления электросамокатом детьми

В Казани выросло количество ДТП с участием детей на электросамокатах. Рост зафиксирован с апреля. Зачастую несовершеннолетние попадают под колеса машин в тот момент, когда рядом с ними находятся родители.

К примеру, 6 мая на улице Подлужная 34-летняя женщина за рулем авто сбила 14-летнего подростка в тот момент, когда он переезжал через проезжую часть на электросамокате. При этом у самого самоката стоял двигатель 0,5 кВт, а по закону таким транспортом нельзя управлять без прав категории «М», которые можно получить только с 16 лет.

ГИБДД предупреждает, что доверяя несовершеннолетним электросамокаты, родители ставят их жизнь в опасность. Прежде чем покупать такой транспорт или брать его на прокат необходимо изучить его характеристики, равно как и мощность его двигателя.