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После смертельного ДТП с двумя детьми в Агрызский район прибыл глава ГИБДД РТ

Авария произошла накануне, в ней погибли двое детей и двое взрослых.

В Агрызский район прибыл глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. Накануне там произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое детей и двое взрослых. О прибытии Габдурахманова сообщают "Агрызские вести". 

ДТП произошло в 18.10 на трассе Агрыз - Красный Бор. Начальник ГИБДД Татарстана заявил, что виновником аварии стал водитель Nissan Almera. Во время обгона он задел обочину попутного направления и его выкинуло на встречную полосу, где в этот момент двигался автомобиль марки KIA Rio. 

За рулем KIA находился 30-летний мужчина. Удар пришелся лоб в лоб и только ему удалось выжить. Водитель Nissan, пассажирка второй иномарки и двое ее детей погибли на месте. Водителя KIA доставили в больницу. Габдурахманов заявил, что проверка этой ситуации находится на его личном контроле. 

КВ
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