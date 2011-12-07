После смертельного ДТП с двумя детьми в Агрызский район прибыл глава ГИБДД РТ

В Агрызский район прибыл глава ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. Накануне там произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое детей и двое взрослых. О прибытии Габдурахманова сообщают "Агрызские вести".

ДТП произошло в 18.10 на трассе Агрыз - Красный Бор. Начальник ГИБДД Татарстана заявил, что виновником аварии стал водитель Nissan Almera. Во время обгона он задел обочину попутного направления и его выкинуло на встречную полосу, где в этот момент двигался автомобиль марки KIA Rio.

За рулем KIA находился 30-летний мужчина. Удар пришелся лоб в лоб и только ему удалось выжить. Водитель Nissan, пассажирка второй иномарки и двое ее детей погибли на месте. Водителя KIA доставили в больницу. Габдурахманов заявил, что проверка этой ситуации находится на его личном контроле.