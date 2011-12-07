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Казанец совершил фиктивный денежный перевод, обманув продавца

Мужчина задержан по подозрению в мошенничестве с оплатой товара.

В Казани сотрудники уголовного розыска по «горячим следам» задержали 26-летнего парня, который подозревается в мошенничестве. В начале июня в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что в одном из гаражных комплексов она продала летнюю автомобильную резину. Покупатель перевел 5 тыс. рублей, но на счет они не поступили, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Полицейские смогли в короткие сроки установить личность и задержать подозреваемого. Парень рассказал, что он совершил фиктивный перевод, продемонстрировав продавцу чек об оплате, а потом ему пришло сообщение об отмене банковской операции. Резину он продал в тот же день через сайт бесплатных объявлений за 3,5 тыс. рублей.

Сейчас полицейские выясняют, не причастен ли он и к другим преступлениям.

КВ
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