Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанские правоохранители разыскали водителя, сбившего ребенка

Водитель сбил 6-летнего ребенка во дворе многоэтажки и скрылся

ЧП произошло в Казани 7 июня в 12.29 во дворе дома №55 по ул. Чистопольская, сообщает Госавтоинспекция Казани.

38-летняя женщина-водитель на автомобиле «Рено» ехала по прилегающей территории дома и сбила 6-летнего ребенка, после чего скрылась с места происшествия, грубо нарушив, тем самым, правила дорожного движения. Правоохранителям пришлось провести мероприятия по её розыску. Личность водителя была установлена.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил различные травмы. После оказания медицинской помощи его отпустили из травмпункта на амбулаторное лечение.

Всего за сутки в Казани за нарушение правил дорожного движения к ответственности привлекли 611 водителей и 112 пешеходов, девять водителей были задержаны с признаками опьянения.

КВ
Лента новостей