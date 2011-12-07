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Татарстанца осудили за пьяный наезд на пешехода

Мужчина отправится в колонию-поселение и заплатит 250 тысяч рублей моральной компенсации пострадавшей женщине.

В Тетюшском районе 25-летний водитель осужден за наезд на пешехода, сообщает Прокуратура Татарстана.

ЧП произошло 25 октября прошло года. Мужчина, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на объездной дороге в Тетюшах не рассчитал безопасную скорость и сбил 53-летнюю женщину, которая шла вдоль трассы. Женщина получила многочисленные переломы.

Теперь татарстанец проведёт три года в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2,5 года. Кроме того, суд взыскал с него 250 тысяч рублей — компенсации морального вреда потерпевшей.

КВ
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