Татарстанца осудили за пьяный наезд на пешехода

В Тетюшском районе 25-летний водитель осужден за наезд на пешехода, сообщает Прокуратура Татарстана.

ЧП произошло 25 октября прошло года. Мужчина, будучи за рулем в состоянии алкогольного опьянения, на объездной дороге в Тетюшах не рассчитал безопасную скорость и сбил 53-летнюю женщину, которая шла вдоль трассы. Женщина получила многочисленные переломы.

Теперь татарстанец проведёт три года в колонии-поселении. Также его лишили водительских прав на 2,5 года. Кроме того, суд взыскал с него 250 тысяч рублей — компенсации морального вреда потерпевшей.