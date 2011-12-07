В Бугульме возбудили дело после того, как ребенка насмерть придавило металлической конструкцией

Следственный комитет Бугульмы возбудил уголовное дело после того, как ребенка насмерть придавило жесткой сцепкой для буксирования грузовиков.

По сообщению пресс-службы ведомства, мальчик поехал вместе со своим отцом на его работу. В какой-то момент мужчина отошел, чтобы помыть машину и переодеться. Все это время ребенок ждал его на улице. После мужчина услышал шум, а когда вышел, ребенок уже находился без сознания. Тогда он экстренно доставил сына в больницу, но помочь ему там уже не смогли. Четырехлетний мальчик получил закрытую травму грудной клетки, живота, разрыв внутренних органов.

По словам старшего помощника руководителя СУ СКР по РТ Андрея Шептицкого, сцепка упала со стены из-за разрушения кирпичной кладки гаража. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ. Под обвинением находится замдиректора по администротивно-хозяйственной части автошколы.