В Челнах осудят замглавы уголовного розыска за наезд на ребенка в нетрезвом виде

В Набережных Челнах за наезд на ребенка осудят замглавы уголовного розыска, находившегося за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

ДТП произошло в минувшую субботу на улице Беляева. Тогда восьмилетний мальчик на самокате выехал на дорогу и оказался сбит внедорожником под управлением пьяного 46-летнего замначальника уголовного розыска. К счастью, ребенок отделался лишь ушибами. Сейчас его жизни ничего не угрожает. А вот сотрудника оперативной службы планируют уволить. Мужчина понесет наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили в ведомстве.