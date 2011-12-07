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В Челнах осудят замглавы уголовного розыска за наезд на ребенка в нетрезвом виде

Сотрудника планируют уволить, а его руководителей – привлечь к дисциплинарной ответственности.

В Набережных Челнах за наезд на ребенка осудят замглавы уголовного розыска, находившегося за рулем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

ДТП произошло в минувшую субботу на улице Беляева. Тогда восьмилетний мальчик на самокате выехал на дорогу и оказался сбит внедорожником под управлением пьяного 46-летнего замначальника уголовного розыска. К счастью, ребенок отделался лишь ушибами. Сейчас его жизни ничего не угрожает. А вот сотрудника оперативной службы планируют уволить. Мужчина понесет наказание, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности, сообщили в ведомстве. 

КВ
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