В Казани во время пожара в частном доме мужчина получил ожоги лица и тела

ЧП произошло 7 июня в 23.14 в Казани в поселке Салмачи на улице Центральная, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Загорелся двухэтажный частный жилой дом, практически полностью построенный из деревянного бруса и деревянных элементов. Когда прибыли первые пожарные, их встретили соседи, которые сообщили, что в доме людей нет, а хозяин находится на улице. Дом был полностью объят пламенем, была угроза, что огонь перекинется и на соседний дом, расположенный совсем рядом.

Когда подоспела подмога из других пожарно-спасательных частей, открытый огонь удалось ликвидировать. Обошлось без погибших, но пострадал мужчина 1962 г.р. Он получил ожоги 1 ст. и 2 ст. лица, туловища, а также руки был госпитализирован в больницу. По предварительной версии, пожар произошел из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования.