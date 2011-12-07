В Казани водитель авто сбил ребёнка, не уступив дорогу на пешеходном переходе

За минувшие сутки, 7 июня, на казанских дорогах произошло 179 ДТП, пострадали три пешехода, два из них – дети, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, одно из происшествий произошло около девяти часов утра напротив дома № 120 по ул. Боевая. 74-летний водитель автомобиля «Лада», нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу и сбил 13-летнего пешехода, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести. После оказания медицинской помощи его отпустили из больницы.