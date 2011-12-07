В реке Зай утонул рыбак

Рыбак решил искупаться и утонул в реке Зай. Очевидец попытался помочь тонущему незнакомцу, но помешало сильное течение.

ЧП произошло сегодня, 8 июня в полдень возле села Борок в Нижнекамском районе РТ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Как рассказал очевидец, мужчина приехал на рыбалку, поинтересовался, есть ли клёв и полез в воду искупаться. Когда он вдруг начал тонуть, очевидец кинулся ему на помощь, но из-за сильного течения начал тонуть и сам. Выбравшись на берег, он вызвал спасателей, но к этому времени рыбак уже ушёл под воду. Через два часа тело 49-летнего мужчины было извлечено с глубины 3 метра в 19 метрах от берега.