В Татарстане майор полиции спас двух тонущих девочек

В Татарстане майор полиции Ленар Давлетшин спас из воды двух утопающих девочек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Инцидент произошел 7 июня вечером у Шишкинских прудов в Елабуге. При этом, как рассказал сам Давлетшин, в городе он оказался впервые. Гуляя с семьей, он увидел, как девочки плескались в воде.

«Было впечатление, что они купаются. Но потом услышал крик „Помогите!“. Расстояние до них было приличное — метров 150. Мы с племянником побежали, боялись не успеть», — рассказал он.

Тогда майор полиции незамедлительно нырнул в воду и спас девочек 2010 и 2011 годов рождения. В это время его племянник вызвал бригаду скорой помощи.

«Девочки были в одежде, то есть купаться не собирались. Может, просто поскользнулись на берегу. Часть берега покрыта бетоном, а он скользкий, и спуск крутой. Я и сам поскользнулся, чуть не упал», — добавил Давлетшин.

Известно, что на пруды девочки приехали на велосипедах без сопровождения взрослых. Их госпитализировали с диагнозом переохлаждения в легкой степени. Выписать их могут уже в пятницу.