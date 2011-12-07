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Казанские полицейские задержали мужчину с 76 пакетиками мефедрона в городской лесопосадке

По словам задержанного, предложение заработать на этом пришло ему по СМС.

Во время патрулирования Приволжского района Казани полицейские заметили подозрительного мужчину в лесопосадке города. После его задержания выяснилось, что он наркокурьер, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

На досмотре у мужчины были изъяты 76 свёртков, перемотанные изолентой. Как показала последующая экспертиза, внутри оказался мефедрон. Задержанный признался, что спрятал уже порядка 40 закладок.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина 5 июля приехал в Казань из Нурлатского района. По СМС ему пришло предложение подзаработать. Согласившись с условиями, мужчина забрал крупную партию наркотиков, расфасовал их на мелкие доли и пошёл делать закладки.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Расследование продолжается.

КВ
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