Казанские полицейские задержали мужчину с 76 пакетиками мефедрона в городской лесопосадке

Во время патрулирования Приволжского района Казани полицейские заметили подозрительного мужчину в лесопосадке города. После его задержания выяснилось, что он наркокурьер, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

На досмотре у мужчины были изъяты 76 свёртков, перемотанные изолентой. Как показала последующая экспертиза, внутри оказался мефедрон. Задержанный признался, что спрятал уже порядка 40 закладок.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина 5 июля приехал в Казань из Нурлатского района. По СМС ему пришло предложение подзаработать. Согласившись с условиями, мужчина забрал крупную партию наркотиков, расфасовал их на мелкие доли и пошёл делать закладки.

Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Расследование продолжается.