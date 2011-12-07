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Пожарные вывели трёх человек из горящей девятиэтажки в Нижнекамске

Причины пожара сейчас устанавливаются.

Утром на улице Строителей в Нижнекамске произошёл пожар в девятиэтажном доме, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Пожарные приехали на место происшествия и обнаружили сильное задымление подъезда дома. Люди с верхних этажей просили о помощи.

Пожарные, с помощью масок спасаемого, оперативно вывели трёх человек с девятого этажа дома.

Уже через 10 минут, после поступления сообщения о возгорании, пожар в общем коридоре подъезда был ликвидирован. Причины происшествия устанавливаются.

КВ
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