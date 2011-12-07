Самолет Казань — Анталья вернулся в аэропорт из-за плохого самочувствия пассажира

Сегодня утром рейс, вылетевший из Казани в Анталью, совершил вынужденную посадку в аэропорту из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе аэропорта.

«8 июля рейс, вылетевший в 03:35 по маршруту Казань — Анталья, совершил возврат на аэродром в связи с плохим самочувствием пассажира», — говорится в сообщении.

Посадка была произведена в 04:49 в штатном режиме. Пассажира госпитализировали в больницу города. Самолет вылетел по маршруту спустя почти три часа после инцидента — в 6:13.