В Казани водитель «Опеля» протаранил экскаватор-погрузчик и оказался в больнице

За прошедшие сутки, 7 июля, в Казани произошло 143 ДТП, из них четыре с пострадавшими, пять человек получили травмы, сообщает Госавтоинспекция Казани.

Так, к примеру, в девять часов утра, 25-летний водитель на автомобиле «Опель» протаранил напротив дома № 150а по ул. Залесная экскаватор – погрузчик, которым в этот момент управлял 44-летний мужчина. В результате происшествия пострадал водитель легковушки.

Всего за день в городе за нарушение ПДД к ответственности привлекли 659 водителей и 139 пешеходов, четыре водителя были задержаны с признаками опьянения.