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В Казани вынесли приговор водителю автобуса, сбившему девушку насмерть

21-летнему парню назначили наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в три года. 

Вахитовский суд Казани назначил наказание водителю автобуса, сбившему девушку в декабре прошлого года.

Следствием установлено, что 21-летний Азат Вафин, двигаясь по улице Островского, решил обогнать ехавший впереди него автобус. В этот момент по пешеходному переходу шла 23-летняя девушка. Однако водитель автобуса ее не заметил и протащил за собой несколько десятков метров. От полученных травм девушка скончалась.

Свою вину Вафин полностью признал. В результате всех прений суд назначил ему наказание в виде двух лет условно с испытательным сроком в три года. 

КВ
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