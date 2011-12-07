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В Татарстане женщина попалась на мошенничестве при продаже телефона через Интернет

Оказалось, 26-летняя жительница республики уже не первый раз обманывает покупателей.

В Кукморском районе Татарстана перед судом предстала 26-летняя женщина, которая судом была признана виновной в мошенничестве, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, злоумышленница подала объявление в Интернете о продаже мобильного телефона, а в итоге просто похитила у несовершеннолетней 9 тыс. рублей. Оказалось, ранее жительница Татарстана уже привлекалась к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Женщина вину свою признала и деньги девочке вернула, но ближайшие семь месяцев мошенница будет жить в колонии – поселении.

КВ
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