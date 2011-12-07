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На пожаре в казанских Дербышках погибла 13-летняя девочка

Прокуратура Татарстана начала проверку.

В Казани в поселке Дербышки на пожаре найдено тело 13-летней девочки. Сообщение о возгорании на четвертом этаже многоэтажного дома поступило на пульт дежурного в 18.25. Площадь пожара составила 8 кв. метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ. 

В 18.56 зафиксирована ликвидация открытого горения. Причина пожара устанавливается — горели б/у вещи внутри квартиры. По факту гибели несовершеннолетней прокуратура Татарстана начала проверку. На место прибыл и. о. прокурора Советского района Казани Евгений Почкин. 

Ведомство установит причины, которые привели к трагедии и проверит, как исполнялись родительские обязательства. Также будут проверены органы системы профилактики безнадзорности детей. Если виновные будут установлены — в их отношении примут меры прокурорского реагирования, отметил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев. 

КВ
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