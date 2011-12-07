В результате ДТП в Татарстане один человек погиб и трое детей получили травмы. Авария произошла накануне вечером в 22:14 на трассе Казань — Малмыж, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

По данным ведомства, женщина за рулем автомобиля Skoda Rapid, выбрав небезопасную скорость, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ЗАЗ Шанс». Водитель «ЗАЗа», мужчина 64 лет, от полученных травм скончался на месте. Дети в возрасте 4, 6 и 7 лет были госпитализированы с различными травмами.

Отмечается, что водители обоих автомобилей были пристегнуты ремнями безопасности, а дети находились в удерживающих устройствах. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

«ДТП произошло в месте проведения дорожных работ. На данном участке установлены знаки 3.20 „Обгон запрещен“, 3.24 „Ограничение максимальной скорости 70 км/ч и 40 км/ч“, 1.11.1 „Закругление дороги малого радиуса направо“, 1.25 „Дорожные работы“. Все знаки были в удовлетворительном состоянии», — рассказал Галиев.

Сейчас следственные органы проводят проверку. Ход проверки контролирует прокуратура.