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Из-за столкновения с грузовиком на трассе в РТ скончалась семья

Молодая женщина скончалась на месте, сегодня стало известно о гибели мужа и их ребенка.

В МВД по РТ сообщили о случившейся накануне аварии с летальным исходом.

Известно, что трагедия произошла накануне около четырех часов вечера возле села Борок на дороге Чистополь — Нижнекамск. Находившаяся за рулем «КИА» женщина не справилась с управлением, вылетела на встречную полосу движения и врезалась в КАМАЗ. Затем авто унесло во второй грузовик, после чего машина вылетела в кювет.

В результате аварии 28-летняя женщина скончалась на месте. Ее 32-летнего мужа и двухгодовалого ребенка госпитализировали в больницу. Через некоторое время они скончались в реанимации.

КВ
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