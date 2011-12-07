Хулиганы приставали к прохожим в центре третьей столицы России

Полицейские в столице РТ обратили внимание на видеозапись, размещенную в социальных сетях в начале недели. На ней толпа молодых людей пристает к прохожим на улице Баумана, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.Уточняется, что подростки, вели себя вызывающе, подходили к прохожим и оскорбляли их, употребляя ненормативную лексику. Силовики просят откликнуться очевидцев происшествия по телефону дежурной части УМВД России по Казани: 8-843-291-48-21.