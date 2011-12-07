Казанец потерял 700 тысяч рублей при покупке трактора

В Казани в полицию обратился 40-летний мужчина, который рассказал, что хотел купить трактор и нашел подходящий вариант в интернете, сообщает пресс-служба Управления МВД России по Казани.

Мужчина через мессенджер связался с продавцом и выяснил все детали сделки, посмотрел фото, договорился о цене. Продавец запросил 700 тыс. рублей, но сказал, что техника находится в Уфе. Казанец попросил знакомого, проживающего в Башкортостане, чтобы тот осмотрел трактор. Когда знакомый убедился, что трактор находится в указанном месте, потерпевший нашел перевозчика для транспортировки техники, перевел деньги, но технику с места погрузки так и не выпустили, ссылаясь на то, что деньги на счет так и не поступили.

Заявитель позвонил по номеру, по которому он разговаривал с продавцом. Сначала никто не отвечал, но казанец был настойчив. Потом взявший трубку собеседник вдруг признался, что трактор на самом деле не его. Казанец через перевозчика нашел настоящего продавца и выяснил, что с некий Сергей из Краснодара выразил желание купить трактор, выяснил всю информацию о технике и попросил за предоплату удалить объявление на сайте.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».