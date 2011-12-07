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В Челнах отсидевший за убийство пытался задушить 16-летнюю девушку

Ранее мужчина уже был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство женщины.

В Татарстане возбудили уголовное дело на 32-летнего жителя Челнов, который пытался убить 16-летнюю девушку, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан Андрей Шептицкий.

По версии следствия, покушение произошло ночью 3 августа 2021 года. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился около дома на улице Гидростроителей в Набережных Челнах. Увидев идущую мимо 16-летнюю девушку, он начал приставать к ней с предложением познакомиться. Получив отказ, он, угрожая убийством, начал душить ее. На крики девушки прибежали ее друзья, с которыми она рассталась недавно. Обвиняемый успел убежать и заперся у себя в квартире.

Отмечается, что нападающий ранее уже отсидел за убийство 10 лет. Тогда, в 2010 году, он был приговорен на 15 лет лишения свободы за убийство местной жительницы. Обвиняемый условно-досрочно освободился осенью прошлого года.

Сам нападающий свою вину признал частично. Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Злоумышленника заключили под стражу.

КВ
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