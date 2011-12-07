В Казани наказали водителя, перевозившего примотанного скотчем к крыше авто человека

Полицейские Казани установили личность нарушителей ПДД, что устроили опасную езду.

Напомним, накануне в социальных сетях появился видеоролик, на кадрах которого видно, как на крыше Mazda скотчем был примотан человек. Теперь его 30-летнему водителю придется заплатить штраф по четырем статьям КоАП РФ — за опасное вождение, перевозку пассажира вне кабины, за непристегнутый ремень, а также нарушение правил использования световых приборов.

Наказание понесли и другие нарушители, что снимали произошедшее. 26-летнего водителя KIA и его пассажирку также оштрафовали по трем аналогичным статьям и за нарушение требований дорожного знака или разметки.