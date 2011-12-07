Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Казани наказали водителя, перевозившего примотанного скотчем к крыше авто человека

Наказание понесли и другие нарушители, что снимали произошедшее.

Полицейские Казани установили личность нарушителей ПДД, что устроили опасную езду.

Напомним, накануне в социальных сетях появился видеоролик, на кадрах которого видно, как на крыше Mazda скотчем был примотан человек. Теперь его 30-летнему водителю придется заплатить штраф по четырем статьям КоАП РФ — за опасное вождение, перевозку пассажира вне кабины, за непристегнутый ремень, а также нарушение правил использования световых приборов.

Наказание понесли и другие нарушители, что снимали произошедшее. 26-летнего водителя KIA и его пассажирку также оштрафовали по трем аналогичным статьям и за нарушение требований дорожного знака или разметки. 

КВ
Лента новостей