В Чистополе во время движения загорелся школьный автобус с детьми

В Чистополе во время движения загорелся школьный автобус. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по РТ, автобус следовал из села Малый Толкиш в деревню Фиков Колок. В нем находились 18 детей и школьный учитель. Сообщение о возгорании поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 сегодня в 7:58 часов утра.

К счастью, трагедии удалось избежать благодаря оперативности учителя и водителя автобуса. Они быстро вывели детей на улицу и начали самостоятельно тушить пожар. После в отделе образования для перевозки школьников предоставили микроавтобус «Фиат».

По какой причине в пути начал гореть автобус, и какая неисправность была в механизме транспорта предстоит разобраться.