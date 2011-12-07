В Татарстане соседи спасли пенсионерку из горящего дома

В татарстанском селе Салдакаево соседи спасли пенсионерку из горящего дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на улице Центральная поступило ночью 9 сентября около 3.30 часов.

На место вызова через две минуты прибыли добровольцы ДПК «Агроразвитие». Соседи рассказали, что они заметили горящий дом, влезли в окно и разбудили 82-летнюю хозяйку и вывели ее на улицу.

К моменту прибытия пожарных, помимо дома, горели сарай, баня и летняя кухня.

Устранение открытого горения заняло у пожарных около часа. Площадь пожара составила 182 кв. м. Предварительная причина возгорания — нарушение правил монтажа электрооборудования.