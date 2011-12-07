Задержанная «звезда» Finiko Лилия Нуриева написала два заявления на Доронина

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Одна из лидеров «Финико» Лилия Нуриева сама вложила в финансовую пирамиду 643 тыс. долларов — и больше их не видела. Об этом «Казанским ведомостям» рассказал ее адвокат, бывший министр юстиции РТ Мидхат Курманов.
По этому факту от имени Лилии Нуриевой были поданы два заявления в суд на основателя организации Кирилла Доронина, отметил он
«Она написала два заявления. Моя подзащитная вложила 643 тыс. долларов и сейчас неизвестно, где эти деньги. Ее так же, как и всех, обманули», — заявил Мидхат Курманов.
Ранее мы писали, что главные «звезды» пирамиды «Финико» Лилия Нуриева и Дина Габдуллина были задержаны правоохранительными органами. Впервые по делу о финансовой пирамиде к уголовному делу привлекают не только основателей, но и их помощников-зазывал.