Казанец получил ножевое ранение от ревнивой девушки

Жительница столицы Татарстана напала на своего возлюбленного и нанесло ему ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел во время распития алкоголя в одном из домов на улице Амирхана. Тогда у пары в гостях находилось еще двое человек. По признанию обвиняемой, ей не понравилось то, как к одной из пришедших проявлял внимание ее молодой человек. После женщина схватилась за нож и ударила его.

Сейчас по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.