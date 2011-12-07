Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Казанец получил ножевое ранение от ревнивой девушки

Инцидент произошел во время распития алкоголя.

Жительница столицы Татарстана напала на своего возлюбленного и нанесло ему ножевые ранения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошел во время распития алкоголя в одном из домов на улице Амирхана. Тогда у пары в гостях находилось еще двое человек. По признанию обвиняемой, ей не понравилось то, как к одной из пришедших проявлял внимание ее молодой человек. После женщина схватилась за нож и ударила его.

Сейчас по факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

КВ
Лента новостей