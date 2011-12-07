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В центре Казани продавщица магазина получила удар бутылкой по голове

Налет на магазин совершил ранее судимый 31-летний грабитель.

Полиция столицы РТ арестовала казанца, ударившего продавщицу стеклянной бутылкой по голове и похитившего деньги.

По информации пресс-службы городского управления МВД, инцидент произошел накануне около 5 часов утра в круглосуточном магазине на улице Петербургской. Тогда в него вошел мужчина, достал бутылку, ударил ею 48-летнюю продавщицу, после чего забрал из кассы всю выручку и скрылся.

Женщине удалось вызвать полицию и скорую помощь. Потерпевшую госпитализировали, а грабителя нашли в течение часа. Им оказался 31-летний ранее судимый казанец. Сейчас ему снова грозит уголовное дело по статье «Разбой». Отрицать своей вины мужчина не стал. 

КВ
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