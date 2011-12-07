Пожар чуть было не унес жизни трех казанцев

В ГУ МЧС России по РТ сообщили о еще одной успешно выполненной работе – спасении трех казанцев из горящей квартиры.

По информации пресс-службы ведомства, пожар произошел сегодня в час дня в одной из квартир жилого дома на улице Светлой. В ней загорелись постельные принадлежности.

К приезду сотрудников МЧС площадь возгорания составила 1 кв. м. Они вскрыли дверь и вынесли трех жильцов из квартиры при помощи защитных масок. 60-летней хозяйке потребовалась госпитализация, ее с ожогами доставили в больницу. Причина пожара выясняется.