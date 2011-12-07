В Татарстане женщине удалось выбраться из горящего дома благодаря звуку пожарного извещателя

В Нижнекамском районе РТ в селе Тавель сгорел частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на ул. Молодежная поступило 8 декабря в 10.47. Прибывшие на место пожарные увидели, что горит одноэтажный дом, дощатый сарай и легковой автомобиль на участке. Был риск перебрасывания огня на соседний участок.

Возгорание удалось ликвидировать через несколько минут. Общая площадь пожара составила 80 кв. м.

Хозяйка дома не пострадала, так как успела покинуть горящее помещение, услышав звук пожарного извещателя.