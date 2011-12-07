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Эксперимент татарстанца по смене пола оказался неудачным

Мужчину принудительно госпитализировали.
В поселке Габишево мужчина попытался поменять себе пол, сообщил Inkazan собеседник в правоохранительных органах.Гражданин дважды за два дня вызывал бригаду «скорой помощи». Первый раз он совершил манипуляции с половым органом, после чего открылось кровотечение. Но от госпитализации мужчина отказался.На следующий день ему вновь потребовалась помощь врачей — на сей раз мужчину принудительно госпитализировали. В его квартире полицейские обнаружили хирургические инструменты и пятна крови.
КВ
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