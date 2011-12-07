В Высокогорском районе РТ столкнулись два авто, один водитель скончался на месте

В Высокогорском районе РТ на трассе столкнулись две легковушки, водитель одной из них скончался на месте.

Известно, что ДТП произошло сегодня на 27 километре автодороги Казань – Малмыж. Мужчина за рулем Ravon выехал на встречную полосу движения, после чего врезался в Land Rover. От полученных травм мужчина скончался на месте, также пострадала его пассажирка. Информации о водителе и пассажирах внедорожника уточняются. Обстоятельства трагедии выясняются, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.