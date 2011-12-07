Казанец прихватил со стола у приятеля 100 тыс. рублей и сбежал

В Казани перед судом предстал 37-летний безработный казанец, который признан виновным в совершении крупной кражи денег, сообщает Прокуратура Татарстана.

Как выяснилось, после полудня 10 июля прошло года мужчина был в гостях у приятеля на ул. Восстания. Он увидел, что на столе в прихожей лежат деньги. Схватил 100 тыс. рублей и скрылся.

Когда мужчину задержали, свою вину от отрицать не стал. Государственный обвинитель запросил для него 3 года лишения свободы условно, но суд счел, что и двух лет условно ему будет достаточно.