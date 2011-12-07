Казанец проведёт полтора года на исправительных работах за похищение машин

В Казани перед судом предстал 40-летний мужчина, который ночью 18 мая прошлого года на ул. Сибирский тракт похитил из салона припаркованного автомобиля сабвуфер, усилитель звука, два набора инструментов, радар-детектор, аккумуляторную батарею, причинив ущерб на 20 тысяч рублей. Через пару недель после этого, на ул. Трамвайной он похитил автомобиль «Лада Калина», а осенью украл еще пару отечественных авто, сообщает Прокуратура Татарстана.

Свою вину подсудимый полностью признал, но ущерб не возместил.

Суд назначил виновному наказание в виде 1,5 лет исправительных работ, с удержанием из заработка 5% в доход государства.