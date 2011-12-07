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В Черемшанском районе РТ в поле нашли тело мужчины из Удмуртии

Подозреваемый житель Бугульмы оказался инвалидом с психическим заболеванием.

Следственными органами СКР по РТ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По версии следствия, 9 июня этого года, примерно в 13 часов, в поле, в 600 метрах от одного из домов по ул. Октябрьская в селе Черемшан был обнаружен труп 56-летнего уроженца города Глазов Республики Удмуртия. У мужчины имелись телесные повреждения в виде колото-резанной раны передней поверхности шеи с повреждением ротоглотки, раны в левой глазничной области с дефектом мягких тканей, сообщает СУ СКР по РТ.

Когда правохранителями была установлена личность подозреваемого, оказалось, что 25-летний житель Бугульмы является инвалидом 2 группы по психическому заболеванию «умственная отсталость».

Он рассказал, что на берегу реки поссорился с погибшим на бытовой почве. Во время конфликта он нанес ему несколько ударов палкой и осколком бутылки по различным частям тела.

Сейчас подозреваемый задержан, в ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством, чтоб заключить его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

КВ
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