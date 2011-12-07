Трое подростков в Зеленодольске будут осуждены за убийство таксиста

В Зеленодольске трое подростков от 15 до 17 лет будут осуждены за грабежи и убийство, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Молодые люди вызвали такси и направилась к дому № 54а по улице Надежды. По приезде, один из них начал избивать таксиста, а второй душил его веревкой. После убийства они забрали все деньги и угнали автомобиль. Сумма ущерба составила 250 тыс. рублей.

Это не первое преступление, совершенное троицей подростков. Два месяца назад они избили прохожего, забрали его сумку с деньгами и банковскими картами.

На данный момент им предъявлены обвинения в грабеже, разбое, убийстве и похищении документов. Вскоре дело буде направлено в суд. Свою вину обвиняемые так и не признали.