В Татарстане умер рабочий, упав на каменное основание канавы

9 августа в селе Чишма Актанышского района 50-летний рабочий получил смертельные травмы во время проведения работ по строительству животноводческой фермы. Он скончался уже в больнице. Сейчас следственными органами возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ

По версии следствия, мужчина спустился на дно канавы без каски, а на ногах были надеты обычные сланцы. Дав необходимые указания рабочим, он попытался подняться наверх, но сорвался и упал на каменное основание канавы. Травмы оказались несовместимы с жизнью, мужчина скончался в больнице.

Сейчас следственными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.