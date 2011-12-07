Ведущего инженера фирмы в РТ обвиняют в коммерческом подкупе и мошенничестве

В Татарстане ведущего инженера одной из компаний в сфере ЖКХ обвиняют в коммерческом подкупе и мошенничестве. Он получил деньги и автомобиль в качестве взятки. Общая сумма взятки — 2,7 млн руб, сообщает пресс-служба управление СКР Татарстана.

Инцидент произошел зимой 2020 года. Тогда между ООО и компанией был заключен договор на выполнение работ по прочистке канализации на предприятии. Обвиняемый предложил директору фирмы подписать акты приемки работ без их фактического выполнения. Он попросил 640 тыс. рублей и автомобиль. Руководитель фирмы согласился и передал злоумышленнику денежные средства и машину. Сумма взятки составила более 2,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в суд передали дело бывшего руководителя Приволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова, который весной 2021 года получил взятку в размере 1,4 млн рублей.