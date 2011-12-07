В Казани задержан молодой человек, совершивший более 20 магазинных краж

Сообщение о взломе и краже из магазина на улице Кулахметова поступило в полицию накануне ночью. Правоохранителями было отмечено, что обстоятельства преступления совпадают с аналогичными правонарушениями, за которые неоднократно задерживался 19-летний житель Казани.

Подозреваемый был задержан, после чего служебная собака по его запаху привела полицейских в магазин. Выяснилось, что молодой человек совершил 23 подобных кражи. На данный момент решается вопрос о возбуждение уголовного дела.