За избиение и вымогательство будут судить 15-летнего подростка из Челнов

В Набережных Челнах будут судить 15-летнего подростка за избиение и вымогательство денег у 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По информации следствия, 22 октября прошлого года к 11-летнему мальчику подошли двое ребят, после чего потребовали у него полторы тысячи рублей и угрожали ему расправой его родителей. Затем они поставили его на колени, били и пинали. К счастью, мальчику удалось убежать, а вымогателей задержали.

Вину 15-летний парень полностью признал, его поместили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 163 УК РФ.

А друг избежал уголовной ответственности, поскольку ему еще нет четырнадцати.