В Челнах на пожаре погиб 61-летний садовод

В Набережных Челнах на пожаре в садовом домике погиб 61-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

По информации ведомства, сообщение о пожаре в СНТ «Кама» пришло на номер экстренных служб 9 октября около 22.37.

К моменту прибытия пожарных пламя полностью охватило домик и припаркованный рядом автомобиль.

Возгорание удалось ликвидировать ближе к 11. Тело хозяина домика пожарный обнаружили в ходе разбора сгоревших конструкций.

Площадь возгорания составила 12 кв. м. Причины пожара устанавливаются.