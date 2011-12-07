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В Татарстане три человека погибли в горящем доме

Личности погибших устанавливаются.

В Татарстане на пожаре в поселке Васильево погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о горящем доме поступило на номер экстренных служб сегодня, 10 октября, в 12.24. Очевидцы сообщили, что горит дом на улице Новая.

К моменту прибытия пожарных пламя уже полностью охватило строение.

К 13.03 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела трех человек. Причины пожара и личности погибших устанавливаются. 

КВ
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