В Татарстане три человека погибли в горящем доме

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В Татарстане на пожаре в поселке Васильево погибли три человека, сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о горящем доме поступило на номер экстренных служб сегодня, 10 октября, в 12.24. Очевидцы сообщили, что горит дом на улице Новая.
К моменту прибытия пожарных пламя уже полностью охватило строение.
К 13.03 пожар был потушен. Площадь возгорания составила 60 кв. м.
В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела трех человек. Причины пожара и личности погибших устанавливаются.