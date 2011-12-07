Прокуратура накажет челнинских рабочих за оставленный открытым люк, куда провалился ребенок

После появления ролика с падением школьника в люк в социальных сетях, прокуратура автограда потребовала привлечь к дисциплинарной ответственности работников УК «Строим будущее» и организации «Прибрежный-2».

Инцидент произошел утром 2 декабря у подъезда одного из жилых домов в Набережных Челнах. Тогда восьмилетний мальчик провалился в канализационный люк. Как оказалось, ранее на том месте сотрудники коммунальной службы проводили работы и не установили ограждение.

После городская прокуратура провела проверку, установив, что рабочие подрядной организации «Прибрежный-2» по договору с УК «Строим будущее» очищали канализацию, действительно не подумав о правилах безопасности. Теперь поднят вопрос о заведении уголовного дела.