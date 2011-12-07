В казанском лицее произошел пожар – пострадавших нет

11 февраля в 12 часов в казанском лицее №186 случилось возгорание – горела мебель в кабинете информатики на площади 1 кв. метра, сообщается на сайте мэрии Казани.Руководство школы и учителя отреагировали быстро – до прибытия пожарных команд вывели из школы всех учеников. Всего были эвакуированы 700 детей и 50 сотрудников школы.Прибывшие пожарные с огнем справились быстро. С момента поступления сообщения о пожаре и его ликвидации прошло 20 минут. Школьники были отправлены домой. Пострадавший от огня кабинет приведен в порядок, завтра школа будет работать в штатном режиме.